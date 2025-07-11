Almanya'da şirket iflasları haziranda yıllık bazda yüzde 2,4 arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), haziran ayına ilişkin iflas başvurusu verilerini açıkladı. Buna göre, haziranda iflas başvuruları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,4 arttı.

Bu arada ofis, ülkede şirket ve şahıs iflaslarında nisan ayına ilişkin nihai verilerini de açıkladı. Buna göre, nisanda iflas eden işletme sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 artarak 2 bin 125'e yükseldi.

Nisanda en çok iflas, her 10 bin şirkette 11,3 vaka ile taşımacılık ve depolama sektöründe görüldü. Bunu her 10 bin şirkette 9,8 vaka ile inşaat sektörü takip etti.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç ise 2,5 milyar avro olarak kaydedildi. Söz konusu borç geçen yıl nisanda yaklaşık 11,3 milyar avroydu.

Kurumsal iflaslar dışında 6 bin 328 borçlu da nisanda kişisel iflas başvurusunda bulundu. Söz konusu veri, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 0,8 arttı.

Öte yandan, Almanya'daki Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), ülkede iflas eden şirket sayısının yılın ikinci çeyreğinde, 2005'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını belirtmişti.

Yılın ikinci çeyreğinde 4 bin 524 şirket iflas ederken, yaklaşık 45 bin istihdam etkilendi. Geçen yılın ikinci çeyreği ile karşılaştırıldığında nisan-haziran dönemindeki iflas sayısı yüzde 7 arttı.

Uzmanlara göre iflaslardaki artışın Almanya'da süregelen ekonomik gerilemeyle ilgisi yok.

IWH İflas Araştırmaları Bölümü Başkanı Steffen Müller, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Uzun yıllar boyunca, aşırı düşük faiz oranları iflasları önledi ve Kovid-19 pandemisi sırasında, hükümet destek önlemleri zaten zayıf olan şirketlerin bile piyasada kalmasına izin verdi." ifadesini kullandı.

Müller, yüksek enflasyon sonrası faiz oranlarındaki artışın ve hükümet desteğinin kesilmesinin 2022'nin ortalarından itibaren iflaslarda artışa yol açtığını belirtti.