Almanya'da şirketler fiyatlarını artırmak istiyor

Almanya'daki ifo fiyat beklentileri, kasım ayındaki 15,8 puandan aralık ayında 19,7 puana yükselerek, Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Tüm ekonomik sektörler bu artışa katkıda bulundu.

ifo Tahminler Başkanı Timo Wollmershäuser, "Önümüzdeki aylarda enflasyon oranının yaklaşık %2,5'te sabitlenmesi bekleniyor; dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası'nın hedefinin üzerinde." dedi.

Perakendeciler de dahil olmak üzere tüketiciyle ilgili hizmet sağlayıcıları için fiyat beklentileri, Kasım ayındaki 25,8 puandan 27,1 puana yükseldi.

Üretimdeki ve iş ile ilgili hizmet sağlayıcıları (toptancılar da dahil) arasındaki fiyat beklentileri de sırasıyla Kasım ayındaki 6,7 puandan ve 19,0 puandan, 6,9 puana ve 22,5 puana yükseldi. Fiyatlarını yükseltmek yerine düşürmek isteyen daha fazla inşaat şirketi olmasına rağmen, buradaki gösterge Kasım ayındaki -6,2 puandan -1,5 puana yükseldi.

Ifo fiyat beklentileri için puanlar, dengede fiyatlarını artırmayı amaçlayan şirketlerin yüzdesini gösteriyor. Denge, fiyatlarını artırmak isteyen şirketlerin yüzdesinden fiyatlarını düşürmek isteyen şirketlerin yüzdesinin çıkarılmasıyla elde ediliyor.