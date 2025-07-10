Almanya’da şirketlerden 2 yıl aradan sonra yatırımı artırma planı

S&P Global Market Intelligence'ın haziran ayı İş Görünümü raporuna göre, Alman şirketleri 2022 başından bu yana ekonomi konusunda en iyimser durumda ve son iki yıldır ilk kez yatırımlarını arttırmayı planlıyor.

Yaklaşık 12.000 firmanın katıldığı ankete göre, beklenen kamu harcamaları ve teknolojik ilerlemenin etkisiyle, sermaye harcamalarını ve Ar-Ge'yi artırmayı planlayan şirketlerin sayısı, azaltmayı planlayanlardan daha fazla.

S&P Global'den Phil Smith, "Alman şirketlerine güven yavaş yavaş geri dönüyor" dedi, ancak firmaların küresel jeopolitik belirsizlik nedeniyle temkinli olmaya devam ettiğini belirtti.

Bu arada, Çin ekonomisi karışık sinyaller göndermeye devam ediyor. İmalat ve altyapıya yapılan güçlü yatırımlara rağmen emlak sektörü, düşen satışlar ve tamamlanan projelerle zayıf kalmaya devam ediyor. Çelik sektöründe, inşaat demiri fiyatları 2017'den bu yana en düşük seviyelerine yakın seyrederken, yurt içi çelik talebinin 2025'te %2 düşeceği öngörülüyor ve bu da art arda beşinci yıllık düşüşe işaret ediyor.