Almanya'da şirketlerin ihracat beklentileri olumluya döndü

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için şubat ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı. Buna göre, ocakta eksi 0,8 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, şubatta 2,6 puana yükseldi. Bu rakam, Eylül 2025'ten bu yana görülen en yüksek değer oldu.

Şubatta farklı sektörlerdeki ihracat beklentileri ise değişkenlik gösterdi.

Otomotiv endüstrisinin ihracat piyasasına yönelik beklentileri yeniden yükselirken, özellikle elektronik ve optik ürün üreticileri, uluslararası faaliyetleri konusunda daha iyimser bir tablo çizdi.

Gıda ve mobilya üreticilerinde ise beklentiler pozitife dönerken, dış satışların artması öngörülüyor. Metal sektöründe göstergeler iyileşme kaydetse de ihracatın mevcut seviyesini koruyarak nispeten sabit kalacağı tahmin ediliyor. Buna karşın, kağıt, baskı ve kimya endüstrilerinde ihracatın düşeceği öngörülüyor.

Ifo’ya göre, Alman ihracatçıların en büyük endişe kaynağı ise ABD'nin değişken ticaret politikaları olmaya devam ediyor.

20 Şubat’ta ABD Yüksek Mahkemesi'nin mevcut gümrük tarifelerini yasa dışı ilan etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, başlangıçta yüzde 10 olan, kısa sürede yüzde 15'e çıkarılan ve 150 gün yürürlükte kalacak yeni küresel gümrük vergilerini devreye soktu.

Ifo Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershauser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İhracat ekonomisi yeni yıla bir miktar rüzgarı arkasına alarak başlıyor. Ancak geniş tabanlı ve dinamik bir toparlanmadan bahsetmek için henüz çok erken." ifadelerini kullandı.

Wollmershauser, ABD'nin gümrük vergisi kararlarının planlama süreçlerini zorlaştırdığını belirterek, "ABD gümrük politikasına ilişkin son kararlar yeni bir belirsizlik yaratıyor. Gümrük düzenlemelerinin sürekli değişmesi, şirketler için planlama yapmayı zorlaştırıyor." uyarısında bulundu.