Almanya'da toptan eşya enflasyonuna Orta Doğu freni: Mayısta yıllık artış %5,9 oldu

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından yayımlanan resmi verilere göre, ülkede toptan eşya satış fiyatları Mayıs 2026'da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %5,9 oranında yükseldi. Bu veri, Mart ayında kaydedilen %4,1 ve Nisan ayında ulaşılan %6,3'lük zirvenin ardından, yıllık fiyat artış hızında sınırlı bir yavaşlamaya işaret etti. Yıllık bazdaki yüksek seyrin en büyük tetikleyicisi ise Orta Doğu ve İran merkezli yaşanan bölgesel çatışmalar ile buna bağlı olarak küresel ölçekte tırmanan ham madde maliyetleri oldu.

Vergi indirimleri aylık bazda düşüş getirdi

Endeks, yıllık bazda yüksek kalmaya devam etse de aylık karşılaştırmada aşağı yönlü bir hareket sergiledi. Destatis raporuna göre, mayıs ayındaki toptan eşya fiyatları bir önceki aya göre %0,6 oranında gerileme kaydetti. Aylık bazda yaşanan bu düşüşte, özellikle petrol ve mineral yağ ürünlerine yönelik olarak devreye alınan geçici enerji vergisi indirimleri doğrudan belirleyici rol oynadı. Söz konusu vergi muafiyetleri, küresel risklerin iç piyasadaki doğrudan maliyet baskısını mayıs ayı özelinde bir miktar hafifletti.

Sektörel ayrışma belirginleşiyor

Mayıs ayı raporunun detayları incelendiğinde, sektörler arasındaki fiyat değişim farkları dikkat çekti. Demir, çelik ve demir dışı metaller ile kimyasal ürünler yıllık bazda güçlü fiyat artışlarını sürdürerek sanayi üretim maliyetlerini baskılamaya devam etti. Buna karşın tarım ve gıda toptancılığında tam tersi bir seyir gözlendi. Canlı hayvan ticaretinde yıllık %10,1'lik dikkate değer bir düşüş yaşanırken, kahve, çay, kakao ve süt ürünleri gibi temel gıda kalemlerinde de fiyatlar geçen yılın gerisinde kalarak genel endeksteki yükselişi sınırlayan unsurlar oldu.