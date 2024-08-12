  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Almanya'da toptan eşya fiyatları temmuzda arttı
Takip Et

Almanya'da toptan eşya fiyatları temmuzda arttı

Almanya'da toptan ticaretteki fiyatlar, temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Almanya'da toptan eşya fiyatları temmuzda arttı
Takip Et

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), temmuz ayı toptan eşya fiyat endeksini yayımladı.

Buna göre, Almanya'da toptan eşya fiyatları temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 geriledi.

Piyasalar, toptan ticaretteki fiyatların aylık bazda yüzde 0,2 artmasını bekliyordu. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Toptan eşya fiyatlarında yıllık bazdaki düşüş, kimyasal ürünler, canlı hayvanlar, metal ürünleri ve bilgisayar fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklandı.

Öte yandan, toptan satışlar üretici ve son tüketici arasındaki bağlantı noktası olduğundan gelecekteki enflasyon eğilimleri için gösterge niteliği taşıyor.

Avrupa borsaları yükselişle açıldıAvrupa borsaları yükselişle açıldıKüresel Ekonomi
Hava yolu şirketlerinin hisseleri çakıldı! Küresel yazılım sorunu şirketleri etkilediHava yolu şirketlerinin hisseleri çakıldı! Küresel yazılım sorunu şirketleri etkilediEkonomi

 

Küresel Ekonomi
Avrupa'da CDS'ler geriledi
Avrupa'da CDS'ler geriledi
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
The Guardian: Hisse senedi piyasalarına tehdit Çin ve Orta Doğu'dan geliyor
The Guardian: Hisse senedi piyasalarına tehdit Çin ve Orta Doğu'dan geliyor
Reuters: Yaptırımlara rağmen Rusya'ya nakit girişi sürüyor
Yaptırımlara rağmen Rusya'ya nakit girişi sürüyor
Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor
Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor
Çin’de krediler sert düştü
Çin’de krediler sert düştü