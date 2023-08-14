Almanya'da toptan satış fiyatları düştü

Almanya'da toptan satış fiyatları Temmuz ayında geçen yılın aynı ayğöne yüzde 2,8 düştü. Haziran ayında fiyatlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9, Mayıs ayında ise yüzde 2,6 gerilemişti.

Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından derlenen verilere göre, toptan satış fiyatları Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında düştü.

Temmuz ayında fiyatların yıllık bazda yüzde 2,8 gerilemesinde en büyük etkiyi petrol ürünlerinin toptan satış fiyatlarının yüzde 20,8 gerilemeleri etkili oldu. Petrol ürünlerinin fiyatlardı Temmuz'da Haziran ayına göre yüzde 1,3 arttı.