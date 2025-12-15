Almanya'da toptan satış fiyatları yüzde 1,5 arttı

Ekim ayında yıllık değişim yüzde 1,1, Eylül're ise yüzde 1,2 idi. Destatis'in ayrıca, toptan fiyatların Kasım ayında bir önceki aya göreyüzde 0,3 yükseldiğini bildirdi.

Yıllık artışta en önemli etken, gıda, içecek ve tütün ürünlerindeki fiyat yükselişi oldu. Bu gruptaki toptan fiyatlar, Kasım 2024’e kıyasla ortalama %3,2 arttı. Ancak Ekim 2025’e göre %0,2’lik sınırlı bir düşüş kaydedildi. Kahve, çay, kakao ve baharat fiyatları yıllık bazda %21,9 artarken, şeker, şekerleme ve fırın ürünleri %12,3 yükseldi. Et ve et ürünleri %7,3, canlı hayvan fiyatları ise %4,8 artış gösterdi.

Demir dışı metal cevherleri, demir dışı metaller ve bunlardan üretilen yarı mamullerde toptan fiyatlar yıllık %28,1 yükseldi. Bu grupta aylık artış %3,5 olarak kaydedildi.

Buna karşılık, tahıl, ham tütün, tohum ve hayvan yemi fiyatları geçen yılın aynı ayına göre %5,9 geriledi, ancak Ekim ayına kıyasla %1,4 arttı. Hurda malzemeler ve artıklar da yıllık %6,5, aylık %0,6 düşüş gösterdi.