Almanya'da trafiğe kaydedilen otomobil sayısı, 2024'te azaldı

Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA), geçen yıla ilişkin ülkede trafiğe çıkan yeni otomobil sayısını açıkladı.

Buna göre, geçen yıl trafiğe çıkan yeni otomobil sayısı 2023'e kıyasla yüzde 1 azalarak 2,8 milyon oldu.

Alman markaları arasında Porsche yüzde 9,9, Volkswagen yüzde 3,4 ve Opel yüzde 2 artışla geçen yıl büyüme kaydetti.

Öte yandan, 2024'te özel otomobil kayıtları yaklaşık yüzde 2,1, ticari kayıtlar da yüzde 0,4 azaldı. Geçen yıl trafiğe çıkan yeni otomobillerin yüzde 67,5'ini ticari yeni kayıtlar oluşturdu

2024'te trafiğe çıkan elektrikli otomobil sayısı da yıllık yüzde 27,4 azalışla 380 bin 609'a indi.

Marka bazında, Volkswagen yüzde 19,1 ile ilk sıradaki pazar payını korudu. Volkswagen'i yüzde 9,2 ile Mercedes, yüzde 8,3 ile BMW ve yüzde 7,2 ile Audi izledi.

Ayrıca, Aralık 2024'te Almanya'da trafiğe çıkan yeni otomobil sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 azalarak 224 bin 721'e geriledi.