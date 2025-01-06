  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Almanya'da trafiğe kaydedilen otomobil sayısı, 2024'te azaldı
Takip Et

Almanya'da trafiğe kaydedilen otomobil sayısı, 2024'te azaldı

Almanya'da trafiğe kaydedilen yeni otomobil sayısı, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 1 azaldı.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Almanya'da trafiğe kaydedilen otomobil sayısı, 2024'te azaldı
Takip Et

Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA), geçen yıla ilişkin ülkede trafiğe çıkan yeni otomobil sayısını açıkladı.

Buna göre, geçen yıl trafiğe çıkan yeni otomobil sayısı 2023'e kıyasla yüzde 1 azalarak 2,8 milyon oldu.

Alman markaları arasında Porsche yüzde 9,9, Volkswagen yüzde 3,4 ve Opel yüzde 2 artışla geçen yıl büyüme kaydetti.

Öte yandan, 2024'te özel otomobil kayıtları yaklaşık yüzde 2,1, ticari kayıtlar da yüzde 0,4 azaldı. Geçen yıl trafiğe çıkan yeni otomobillerin yüzde 67,5'ini ticari yeni kayıtlar oluşturdu

2024'te trafiğe çıkan elektrikli otomobil sayısı da yıllık yüzde 27,4 azalışla 380 bin 609'a indi.

Marka bazında, Volkswagen yüzde 19,1 ile ilk sıradaki pazar payını korudu. Volkswagen'i yüzde 9,2 ile Mercedes, yüzde 8,3 ile BMW ve yüzde 7,2 ile Audi izledi.

Ayrıca, Aralık 2024'te Almanya'da trafiğe çıkan yeni otomobil sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 azalarak 224 bin 721'e geriledi.

TCMB'den iki TL depo alım ihalesiTCMB'den iki TL depo alım ihalesiEkonomi

 

ABD'de hizmet sektörü PMI, aralık ayında artış gösterdiABD'de hizmet sektörü PMI, aralık ayında artış gösterdiKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
ABD'de fabrika siparişleri beklentilerin üzerinde düştü
ABD'de fabrika siparişleri beklentilerin üzerinde düştü
ABD'de hizmet sektörü PMI, aralık ayında artış gösterdi
ABD'de hizmet sektörü PMI, aralık ayında artış gösterdi
Kanada Başbakanı Trudeau, bu hafta istifa edebilir
Kanada Başbakanı Trudeau, bu hafta istifa edebilir
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 14 ayın en düşüğünde
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 14 ayın en düşüğünde
Trump 2.0 dönemi geliyor: 2025 hangi yatırım aracının yılı olacak?
Trump 2.0 dönemi geliyor: 2025 hangi yatırım aracının yılı olacak?
2025'te dünyayı neler bekliyor? Goldman Sachs’tan küresel ekonomi için 7 kritik tahmin
Goldman Sachs’tan küresel ekonomi için 7 kritik tahmin