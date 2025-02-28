Almanya'da tüketici fiyatları değişmedi

Almanya'da tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı.

Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre tüketici fiyatları şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında düştü. Beklenti yüzde 0,4 artış yönündeydi.

Almanya'da AB uyumlu TÜFE de şubat ayında yıllık yüzde 2,8 arttı. Ocak ayında bu oran yüzde 2,8 seviyesindeydi. Beklenti ise yüzde 2,6 seviyesindeydi.

Fiyatlar bir önceki aya göre ise yüzde 0,6 artış gösterdi. Beklenti yüzde 0,5 düşüş yönündeydi.