Almanya'da tüketici güveni 3 ay üst üste düşüşte

Araştırma grupları GfK ve Nürnberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) tarafından yayımlanan tüketici iklimi endeksi, Ağustos ayına göre 1,9 puan düşüşle eksi 23,6 seviyesine inerek beklentilerin altında kaldı. Ekonomistler, göstergenin eksi 21,5 seviyesinde daha güçlü olmasını bekliyordu.

NIM'den Rolf Buerkl, "Tüketici duyarlılığı kesinlikle yaz durgunluğunda" yorumunu yaptı.

Almanlar arasındaki bu karamsar havanın arkasında artan işsizlik korkuları yatıyor. Buerkl, "Artan iş kaybı korkuları, birçok tüketicinin özellikle daha büyük alışverişler söz konusu olduğunda temkinli kalmasına neden oluyor" dedi. Güvendeki bu düşüş, geçtiğimiz hafta açıklanan ve Alman ekonomisinin haziran ayına kadarki üç aylık dönemde beklenenden daha fazla küçüldüğünü gösteren verilerin ardından geldi. Bu gerilemenin ortasında, ekonomiye olan güven de son altı ayın en düşük seviyesine indi.

GfK, "Tüketicilerin Alman ekonomisinin bu yıl sonundan önce toparlanacağına dair umutları muhtemelen daha da azaldı" açıklamasını yaptı. Kurum, artan işsizliğin, yeni federal hükümetin "sancılı" başlangıcının ve ABD'nin belirsiz gümrük politikasının şu anda tüketiciler arasında iyimser bir hava yaratmadığını belirtti.