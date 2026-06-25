Almanya’da tüketici güveni düşük ancak istikrarlı seyrini korudu

Almanya'da tüketici güveni haziran ayında 0,5 puanlık sınırlı artış gösterse de düşük seviyelerde kalmayı sürdürdü.

NIM tarafından GfK desteğiyle hazırlanan Tüketici İklimi göstergesi, temmuz ayına ilişkin beklentiler doğrultusunda eksi 29,2 puan olarak ölçüldü. Önceki aya ait veri eksi 29,7 puan olarak revize edildi.

Sınırlı yükselişte gelir beklentilerindeki hafif iyileşme etkili olurken satın alma ve tasarruf eğilimleri büyük ölçüde önceki ayın seviyesinde kaldı.

Tüketicilerin gelir beklentisi haziranda 0,8 puan yükselerek eksi 12,2'ye çıktı. Buna karşın tüketiciler, gelecekteki mali durumları konusunda İran savaşının başlamasından önceki döneme kıyasla daha az iyimser kalmayı sürdürdü.

“Gelir beklentileri yalnızca sınırlı ölçüde toparlanıyor”

NIM Tüketici İklimi Başkanı Rolf Bürkl, "Tüketici iklimi şu an düşük bir seviyede istikrar kazanıyor. Gelir beklentileri yalnızca sınırlı ölçüde toparlanıyor. Satın alma eğilimi kötümser bölgede kalmayı sürdürüyor, tasarruf isteği de azalmıyor. Barış müzakereleri ve ham petrol fiyatlarındaki düşüş tüketicilerin enflasyon endişelerini hafifletse ve ekonomik beklentiler bir miktar iyileşse de henüz savaş öncesi seviyelere dönüşe işaret eden bir gelişme görülmüyor" dedi.

Tasarruf eğilimi değişmedi

Satın alma eğilimi bir önceki aya göre 0,2 puan gerileyerek eksi 13,4'e indi. Tüketiciler, büyük harcamalar yapmak için mevcut koşulları elverişsiz olarak değerlendirmeye devam etti.

Tasarruf eğilimi ise değişmeyerek 13,9 puanda kaldı. Gösterge, hem Haziran 2025'te hem de bir önceki ayda aynı seviyede bulunuyordu. Yılın başından bu yana görülen sınırlı düşüş böylece dururken mevcut değer uzun dönemli karşılaştırmada yüksek seviyesini korudu.

Tüketicilerin çoğunluğu ekonomik koşulların kötüleşmesini bekliyor

Ekonomik beklentiler göstergesi 2,5 puan artarak eksi 8,7'ye yükseldi. Tüketicilerin çoğunluğu gelecek 12 ayda ekonomik koşulların kötüleşmesini beklemeyi sürdürse de kötümserliğin azaldığı görüldü.

Fiyat beklentileri ise haziranda üst üste ikinci ay iyileşti. Gösterge 2,5 puan düşerek eksi 2,9'a geriledi. Bu gelişmede ay sonunda sona erecek akaryakıt indiriminin etkili olduğu değerlendirildi.

ABD ile İran arasındaki görüşmelerin Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin azalacağı beklentisini güçlendirmesi ve uluslararası enerji piyasalarındaki baskıyı hafifletmesi, tüketicilerin enflasyon endişelerinin azalmasına katkı sağladı.