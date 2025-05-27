Almanya'da tüketici güveni iyileşti

GfK ve Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü tarafından yayınlanan tüketici-iklim endeksi, haziran ayı tahmininde mayıs ayına göre 0,9 puan artarak eksi 19,9'a yükseldi. Ekonomistler bu değerin -19,6 olmasını bekliyorlardı.

Ankete göre, tüketicilerin gelir beklentileri belirgin bir şekilde artarken, önümüzdeki 12 aya ilişkin ekonomik beklentileri de iki yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine çıkmaya devam etti.

Kısa süre önce kamu sektörü ile varılan anlaşma gibi ücret anlaşmaları ve soğuyan enflasyon muhtemelen iyimserliğe yardımcı oldu. Avrupa Merkez Bankası'nın Nisan ayında faiz oranlarını düşürmesi ve yeni Alman hükümetinin savunma ve altyapı harcamalarını artırmayı planlaması da iyimserliğin artmasına katkıda bulunuyor olabilir.

Ancak tüketicilerin satın alma istekliliğindeki küçük düşüş ve harcamak yerine tasarruf etme ihtimallerinin daha yüksek olması, güvenin daha da yükselmesini engelliyor.

NIM tüketici uzmanı Rolf Buerkl, “Tüketici duyarlılığı seviyesi son derece düşük ve tüketici belirsizliği yüksek olmaya devam ediyor. ABD hükümetinin öngörülemeyen gümrük ve ticaret politikası, hisse senedi piyasalarındaki türbülans ve üst üste üçüncü bir durgunluk yılı korkusu, tüketici güveninin düşmesinin nedenleridir" dedi.

Yaklaşık 2,000 tüketiciyle yapılan anket, Başkan Trump'ın Avrupa Birliği malları ithalatında gümrük vergilerini %50'ye çıkaracağını açıklamasından önce, 1 Mayıs ile 12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. O zamandan beri bu vergileri 9 Temmuz'a kadar askıya alacağını söyledi.

Yine de ankete göre, ekonomik beklentiler Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine tırmanırken, tüketiciler belirsiz ticaret politikasının ekonomi üzerindeki etkisine omuz silkmiş görünüyor.

Buerkl, “Ancak bu iyimserliğin haklı olup olmadığı henüz belli değil” dedi.