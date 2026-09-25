Almanya'da tüketici güveni sert düştü

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Almanya'da tüketici güveni eylül ayında güç kaybetti. NIM'in GfK verileriyle hazırladığı çalışmada ekim ayına dair görünüm kötüleşti.

Endeks 3,8 puan azalarak eksi 30,6'ya düştü. NIM bir önceki aya ait rakamı eksi 26,8 olarak güncelledi. Son aylarda görülen toparlanma eğilimi böylece sona erdi.

Güvendeki düşüşte iki gelişme öne çıktı. Gelir beklentilerinin bozulması ve birikim eğiliminin güçlenmesi.

Güvende toparlanma sona erdi

NIM'in Konsumklima araştırması tüketici güveninin yeniden zayıfladığını gösterdi. Ekim ayı için hesaplanan gösterge eksi 30,6 seviyesinde oluştu. Bu rakam bir önceki ayın revize edilmiş değeri olan eksi 26,8'in oldukça altında kaldı.

Gelir tarafında Nisan 2026'dan beri en düşük seviye

Bozulmanın ana nedeni gelir beklentisi oldu. Gösterge 16,7 puan azaldı ve eksi 15'e indi. Bu değer Nisan 2026'dan bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi.

NIM'e göre yüksek enerji fiyatları bu tabloda belirleyici oldu. Haneler enerji maliyetlerinin alım gücünü düşüreceğini öngördü ve önümüzdeki 12 aya dair gelir tahminleri karamsarlaştı.

Enerji maliyeti beklentileri bozdu

NIM Tüketici İklimi Başkanı Rolf Bürkl enerji fiyatlarına işaret etti. Bürkl, çok sayıda hanenin enerji giderleri nedeniyle bütçesinin daralacağını düşündüğünü belirtti. Bu durum sadece bugünkü harcamaları değil, geleceğe dair planları da olumsuz etkiledi.

Birikime yönelim 2008'den beri en yüksek seviyeye yaklaştı

İkinci baskı unsuru birikim eğilimi oldu. Tasarruf göstergesi 6 puan yükselerek 21,5'e çıktı. Bu düzeye en son 2008 küresel finans krizi döneminde yaklaşılmıştı.

Veriler Alman tüketicilerin harcama yerine birikimi tercih ettiğini gösterdi. Artış özellikle geliri yüksek hanelerde daha net görüldü.

Harcama isteği üç yıldır düşük seyrini korudu

Harcama eğiliminde düşüş daha sınırlı kaldı. Gösterge 1 puan azalarak eksi 10,8'e geriledi. Rakam geçen yılın aynı dönemindeki eksi 11,6'nın üzerinde kaldı. Buna rağmen gösterge üç yıldan uzun süredir zayıf seyrini sürdürdü.

Ekonomik görünüme dair beklenti arttı

Gelir beklentisi düşerken ekonomiye dair öngörü hafif toparlandı. Ekonomik beklenti endeksi 0,5 puan artarak eksi 3,4'e yükseldi ve beş ay üst üste artış gösterdi.

Alman ekonomisi 2026'nın ilk yarısında tahminlerin üzerinde performans sergiledi. Kuruluşlar 2026 ve 2027 için yüzde 1'in biraz üzerinde büyüme öngördü.

Anketin detayları ve yeni takvim

Çalışma 3-14 Eylül arasında yapıldı ve yaklaşık 2 bin tüketiciyle görüşüldü. Araştırma Avrupa Komisyonu adına yürütülen anketlerden derlendi ve gelir beklentisi, harcama eğilimi ve birikim isteği üzerinden hesaplandı.

Sonuçlar enerji maliyetleri arttıkça tüketicilerin harcamadan çok birikime yöneldiğini ortaya koydu.

NIM yeni verilerin takvimini de paylaştı. Bir sonraki sonuç 28 Ekim 2026'da açıklanacak. Ardından 26 Kasım ve 18 Aralık tarihlerinde yeni veriler yayımlanacak.