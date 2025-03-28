Almanya’da tüketicinin güveni geri gelmiyor!

Almanya’da seçimlerden sonra yeni hükümet beklentisi kötümserliği azaltsa da tüketici güveni negatif bölgede kalmaya devam ediyor.

Tüketici Güven Endeksi, nisan ayı için, hane halkının artan belirsizliğe temkinli yaklaşması nedeniyle beklentilerin çok altında 0,1 puan artarak eksi 24,5 puana yükseldi.

Merkezi Almanya’da bulunan pazar araştırma şirketi GfK ile Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) tarafından hazırlanan gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçları açıklandı.

Buna göre, şubatta bu ay için eksi 24,6 olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, nisan ayı için 0,1 puanlık artışla eksi 24,5’e çıktı.

Beklenti, endeksin 1,7 puanlık artışla eksi 22,7’ye yükselmesi yönündeydi.

GfK’ye göre Alman tüketicilerin gelir beklentileri ile satın alma isteği iyileşirken, tasarruf isteğinin artan belirsizlikle daha yüksek olması tüketici güveninde toparlanmayı engelliyor.

NIM Tüketici Araştırmacıları Uzmanı Rolf Buerkl, verilere ilişkin değerlendirmesinde, “Seçimler ve yeni hükümet beklentisi bazı tüketiciler arasındaki kötümserliği azalttı. Ancak tasarruf etme isteğinin yeniden yükselişe geçmesi genel tabloyu gölgeliyor.” ifadelerini kullandı.

Tasarruf konusundaki tutumun tüketici belirsizliğinin bir ifadesi olduğunu vurgulayan Buerkl, “Hükümetin hızlı bir şekilde kurulması ve bu yıl için bir bütçenin erken kabul edilmesi, sadece şirketler için değil, aynı zamanda hane halkları için de daha fazla planlama güvenliği için önemli bir faktör olacaktır. Çünkü o zaman yeniden para harcamaya ve tüketimi canlandırmaya daha istekli olacaklardır.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, tüketici güveninin eksi de olması, özel tüketimde yıldan yıla düşüş olduğunu gösteriyor. Sıfırın üzerinde olması da özel tüketimde yıllık bazda büyümeye işaret ediyor.

Hükümet kurmak için görüşmeler devam ediyor

Öte yandan, 23 Şubat’ta yapılan federal seçimlerin ardından, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, nisanda bir hükümet kurmak amacıyla Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon görüşmeleri yürütüyor.

CDU/CSU ve SPD'nin ön görüşmelerde ekonomiyi canlandırmak ve savunma harcamalarını artırmak için anlaşmasından sonra, geçen hafta Federal Meclis, altyapı ve iklim için 500 milyar avroluk özel fon oluşturulması ve savunma harcamalarının gelecekte "borç freni" uygulamasından çıkarılması için anayasa değişikliği yapılmasına "evet" demişti.

Yapılan anayasa değişikliğine göre, ülkenin savunması için yapılacak büyük harcamalar borç freni uygulamasının dışında tutulacak. Ayrıca altyapı ve iklim hedeflerine ulaşmak için 500 milyar avroluk özel fon oluşturulmasına imkân sağlanacak.

Alman ekonomisi büyümede zorluk çekiyor

Alman ekonomisi, bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ekonomi, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı. Ekonomi, 2023'te yüzde 0,3 daralmıştı.

Almanya Merkez Bankasının ekonomiye ilişkin 24 Şubat'ta yayımlanan raporunda, kurulacak koalisyon hükümetinin zorlu ekonomik ortamda göreve başlayacağına işaret edilerek, temel eğilim açısından Alman ekonomisinin, durgunluk içinde sıkışıp kalmaya devam ettiği aktarılmıştı.