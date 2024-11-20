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Almanya'da ücretler 30 yılın en güçlü artışını yakaladı

Bundesbank'a göre Almanya, ekonomisi durgunluğa saplanmış olmasına rağmen üçüncü çeyrekte otuz yılı aşkın bir sürenin en güçlü ücret artışını kaydetti.

Haber Merkezi
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Almanya'da ücretler 30 yılın en güçlü artışını yakaladı
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Bundesbank dün yayınladığı aylık raporunda, üçüncü çeyrekte yan anlaşmalar da dahil olmak üzere müzakere edilen ücretlerin bir yıl öncesine göre yüzde 8,8 artarak 1993'ten bu yana en hızlı artış oranına ulaştığını açıkladı.

Özel ödemeler hariç tutulduğunda dahi ücretler yüzde 5,6 oranında artış gösterdi. Ancak Bundesbank'a göre bu hızın devam etmesi pek olası değil, zira bu dönem ücret artışları için zirve noktası olabilir.

Veriler, Avrupa Merkez Bankası'nın aralık ayındaki toplantısında mevduat faizinde yapacağı beklenen indirimin ardından para politikasının izleyeceği yolu şekillendirmeye yardımcı olacak önemli Euro bölgesi ücret rakamlarından bir gün önce geldi.

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