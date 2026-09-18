Almanya'da ÜFE ağustosta %4,6 arttı

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Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı ağustos ayı verilerine göre ÜFE, geçen yılın aynı ayına göre %4,6 yukarı gitti. Fiyatlar temmuza göre %1,1 artış gösterdi. Enerjinin dışarıda bırakıldığı çekirdek hesaplamada ise yıllık artış %3,1, aylık artış %0,2 seviyesinde kaldı.

Enerji tarafında sert artış

Manşet veriyi yukarı çeken ana unsur enerji oldu. Geçen yıla göre %8,3 yükselen enerji kaleminde aylık artış %3,2 olarak kaydedildi. Alt kırılımlarda tablo daha da sert. Petrol ürünlerinde yıllık artış %40,5'i bulurken, kalorifer yakıtı %65,3 ile öne çıktı. Aynı dönemde motor yakıtlarında %37,7 ve naftada %44,4'lük yükseliş izlendi.

Metaller ve ara malları pahalandı

Üretimin ara girdilerinde de fiyat baskısı sürdü. Ara malı grubu yıllık %6,1, aylık %0,2 yükseldi. Metaller yıllık %14,8 artarken, değerli metaller ve bakır ile yarı mamul bakır ürünlerinde artış %34,6'ya ulaştı. Demir-çelik ve ferro alaşımlarda %6,9, temel kimyasallarda %11,2 ve gübrede %8,4'lük artış hesaplandı. Bu dönemde sermaye malları %2,4, dayanıklı tüketim malları ise %2,1 yükseldi.

Gıda ve dayanıksız tüketimde geri çekilme

Dayanıksız tüketim mallarında yıllık bazda %2'lik düşüş görülürken, gıda kaleminde gerileme %4,3 oldu. Gıda içinde tereyağı %40,5, domuz eti %16,3 ve sığır eti %9,3 geriledi. Buna karşın bitkisel yağlarda %17,5 ve şekerde %3,6 artış yaşandı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen bu veriler, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin enerji maliyetlerini tetiklemesiyle üretici üzerindeki baskının sürdüğünü gösteriyor. Önümüzdeki aylarda bu artışın tüketici fiyat endeksine (TÜFE) yansıması ve enflasyonist eğilimi beslemesi bekleniyor.