Almanya'da ÜFE beklenenden yüksek geldi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından yayımlanan Ocak ayı öncü ÜFE verilerine göre, üretici enflasyonu Ocak ayında yıllık yüzde 17,8 olarak gerçekleşti. Beklenti yüzde 16,4 olması yönündeydi.

Yayımlanan raporda üretici fiyatlarındaki yükselişin temel sebebi enerji fiyatlarındaki artış olarak gösterilirken, bu artışın ÜFE üzerinede yarattığı etkinin son dönemlerde gerileyen enerji fiyatları sebebiyle sınırlı kaldığı belirtildi.

Aylık bazda ise Ocak ayında ÜFE bir önceki aya göre yüzde 1 azalış gösterirken beklenti yüzde 1,6 azalış göstermesi yönündeydi.