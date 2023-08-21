Almanya'da üretici fiyatları beklentilerin üzerinde düştü
Almanya'da üretici fiyatları beklentilerin üzerinde düştü
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Temmuz ayında üretici fiyatları enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 azaldı.
Ekonomistler ise fiyatların yüzde 5,1 düşmesini bekliyorlardı.
Temmuz ayında enerji fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 azaydı.
Enerji hariç tutulduğunda üretici fiyatları Temmuz'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 yükseldi.
Üretici fiyatları Temmuz'da bir önceki aya göre yüzde 1,1 düştü. Beklenti yüzde 0,2 düşüş olacağı yönündeydi.