  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Almanya'da üretici fiyatları geriledi
Takip Et

Almanya'da üretici fiyatları geriledi

Almanya'da endüstriyel ürünlerin üretici fiyatları, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 düştü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Almanya'da üretici fiyatları geriledi
Takip Et

Federal İstatistik Ofisi (Destatis), bunun üretici fiyatlarında önceki yılın aynı ayına kıyasla art arda sekizinci düşüş olduğunu bildirdi.

Fiyatlar bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı.

Ekim ayında, düşük enerji fiyatları üretici fiyatlarındaki yıllık düşüşün ana nedeni olmaya devam etti. Ara mallar da bir önceki yıla göre daha ucuzlarken, sermaye malları, dayanıksız tüketim malları ve dayanıklı tüketim mallarında fiyatlar bir önceki yıla göre yükseldi.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Ekim 2025'te üretici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 artarken, Eylül 2025'e göre yüzde 0,1 düştü.

Tarımsal girdi fiyatı yüzde 34,60 arttıTarımsal girdi fiyatı yüzde 34,60 arttıEkonomi

 

Küresel Ekonomi
Fed’de güvercinlerin işi zorlaştı: Faiz indirimi beklentisi güçlendi
Fed’de güvercinlerin işi zorlaştı: Faiz indirimi beklentisi güçlendi
ABD tarım dışı istihdam verisi beklentileri aştı
ABD'den gelen kritik veri beklentileri aştı
Çin'den ABD'ye nadir toprak mıknatısları ihracatı dokuz ayın zirvesinde!
Çin'den ABD'ye nadir toprak mıknatısları ihracatı dokuz ayın zirvesinde!
Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi azaldı
Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi azaldı
İtalya, Moody's'ten 23 yıl sonra ilk kez not artışı bekliyor
İtalya, Moody's'ten 23 yıl sonra ilk kez not artışı bekliyor
Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı
Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı