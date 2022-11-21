Almanya'da üretici fiyatları hızla geriledi

Almanya'da üretici fiyatları rekor seviyelerinden analistlerin beklentisinin çok üzerinde düşüş gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre, üretici fiyatları artışı ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,5 artış gösterdi. Üretici fiyatları, ağustos ve eylül aylarında yıllık yüzde 45,8 artış göstermişti.

Üretici fiyatları bir önceki aya göre ise yüzde 4,2 geriledi. Analistler yüzde 0,9 artış olmasını bekliyorlardı. Böylece 2020 yılı mayıs ayından bu yana ilk kez düşüş yaşandı.

Üretici fiyatlarında yine enerji fiyatları etkili oldu. Enerji fiyatları bir önceki aya göre yüzde 10,4 azalırken, yıllık artış yüzde 139,0'dan yüzde 85,6'ya indi.

Enerji fiyatları içinde en güçlü etkiyi yüzde 90,3 artış ile elektrik fiyatları gösterdi.

Doğal gaz fiyatlarında artış yüzde 125,6 artarken, santraller doğal gaza bir önceki yıla göre yüzde 151,2 daha fazla ödemek durumunda kaldılar.

Enerji hariç üretici fiyatlarında artış aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 13,7 oldu.