Almanya'da üretici fiyatları temmuz ayında düştü

Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Temmuz 2024'te üretici fiyatları bir önceki ay olan Haziran 2024'e kıyasla yüzde 0,2 oranında arttı.

Haziran 2024'te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değişim oranı yüzde -1,6 olmuştu.

Temmuz 2024'te üretici fiyatlarındaki yıllık düşüşün ana nedeni yine enerji fiyatlarındaki düşüş olurken, tüketim ve sermaye malları fiyatları arttı.

Dağıtımdaki doğal gaz ve elektrik fiyatlarında keskin düşüşler Enerji Temmuz 2024'te Temmuz 2023'e kıyasla yüzde 4,1 ucuzlarlar, Haziran 2024'e kıyasla enerji fiyatları yüzde 0,5 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre enerji değişim oranına en büyük etki doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki düşüşlerden geldi. Tüm tüketici gruplarında gaz fiyatları Temmuz 2023'e kıyasla yüzde 12,3 düşerken, Haziran 2024'e kıyasla yüzde 0,7 arttı.

Tüm tüketici gruplarında elektrik Temmuz 2024'te Temmuz 2023'e göre yüzde 9,2, Haziran 2024'e göre ise yüzde 0,1 daha ucuz olurken, buna karşılık petrol ürünleri Temmuz 2023'e göre yüzde 2,7 daha pahalı olarak görüldü. Haziran 2024'e göre ise bu fiyatlar yüzde 0,6 arttı. Hafif kalorifer yakıtı Temmuz 2023'e göre yüzde 7,5 daha pahalı, ancak Haziran 2024'e göre yüzde 1,7 daha ucuz olurken, yakıtlar bir önceki yıla göre yüzde 0,5 daha pahalı (Haziran 2024'e göre yüzde 0,4) oldu. Enerji hariç üretici fiyatları Temmuz 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 arttı (Haziran 2024'e göre yüzde 0,1).