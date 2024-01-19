Almanya'da üretici fiyatlarında enerji etkisi

Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, üretici fiyatları Aralık 2023'te bir önceki aya göre %1,2 düştü.

Ticari üretici fiyatları 2023 yılı ortalamasında, 2022 yılı ortalamasına kıyasla %2,4 oranında daha düşük gerçekleşti.

Aralık 2023'te üretici fiyatlarındaki yıllık düşüşün ana nedeni yine enerji fiyatlarındaki düşüş oldu. Ara malları da Aralık 2022'ye kıyasla ucuzlarken, tüketim ve sermaye mallarının fiyatları arttı.

Enerji, Aralık 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre %23,5 ucuzladı. Kasım 2023 ile karşılaştırıldığında enerji fiyatları %3,7 oranında düştü.

Enerji hariç üretici fiyatları Aralık ayında 2022'nin aynı ayıra göre %0,3 arttı ve Kasım 2023'e göre değişmedi.