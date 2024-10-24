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Almanya’da vergi geliri tahmini düşürüldü

Almanya'nın vergi uzmanları konseyi, 2024-2028 döneminde, mayıs ayındaki tahminine kıyasla 58,1 milyar avro daha az toplam vergi geliri tahmininde bulundu.

AA
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Almanya’da vergi geliri tahmini düşürüldü
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Konsey, 2024-2028 döneminde vergi gelirlerine ilişkin tahminini güncelledi.

Buna göre, federal hükümet, eyaletler ve belediyeler 2028 yılına kadar mayıs ayında beklenenden 58,1 milyar avro daha az vergi toplayacak.

Alman federal hükümet için beş yıllık dönemde 12,6 milyar avro daha az vergi geliri bekleniyor.

Federal hükümet bu yıl için mayıs tahminine kıyasla 3,4 milyar avroluk bir vergi geliri kaybı yaşayacak.

Eyaletler için 2024’te 2,3 milyar avro ve belediyeler için 600 milyon avroluk vergi kaybı öngörülüyor.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, konuya ilişkin değerlendirmesinde bütçede yeni bir manevra alanı olmadığını belirterek, "Tam tersine, daha fazla konsolidasyona gitmemiz gerekecek. Her kamu hizmeti yine de mümkün olmayacak. Ekonomik büyümeye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, vergi gelirlerinde söz konusu aşağı yönlü tahmini Alman ekonomisindeki durgunluğun "gelirler üzerinde etkisi olarak" değerlendirdi.

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