Almanya'da vergi gelirleri arttı

Almanya Maliye Bakanlığı verilerine göre, Almanya federal ve eyalet hükümetlerinin vergi gelirlerinin eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttığını ve vergi gelirlerinin kısa vadede ekonomik ivmeden destek görmeyeceğini belirtti.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, 2024 yılında üst üste ikinci kez daraldı ve hükümet bu yıl sadece yüzde 0,2 büyüme bekliyor.

Raporda, öncü göstergelerin "kısa vadede ekonomik ivmede belirgin bir hızlanmaya işaret etmediği" belirtildi.

Almanya'nın ihracatı, ABD'deki talebin keskin düşüşü nedeniyle ağustos ayında beklenmedik bir şekilde geriledi, sanayi üretimi üç yıldan fazla bir süredir en büyük düşüşünü kaydetti ve Almanya'nın sanayi siparişleri ağustos ayında dördüncü ay üst üste geriledi.

Eylül ayında toplam vergi gelirleri 88,4 milyar Euro’ya ulaştı.