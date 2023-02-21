Almanya'da vergi gelirleri Ocak ayında yüzde 0,8 arttı
Almanya'da federal hükümet ve eyalet yönetimlerinin toplam vergi gelirleri 58,03 milyar euro olarak açıklandı.
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Almanya'da federal hükümet ve eyalet yönetimlerinin toplam vergi gelirleri Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 arttı.
Yüksek satış vergilerinin ve ücret vergilerinin etkisiyle Ocak ayında federal ve eyaletler düzeyinde toplam 58,03 milyar euro vergi toplantı.
Uzmanlar, 2023 yılının tamamında Almanya'nın vergi gelirlerinin yüzde 5,2 artarak 857,2 milyar euro olmasını bekliyorlar.