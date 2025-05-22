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Almanya’da vergi gelirlerinde yüksek artış

Almanya'nın vergi gelirleri nisan ayında yüzde 10,2 arttı.

Haber Merkezi
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Almanya’da vergi gelirlerinde yüksek artış
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Almanya Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, federal ve eyalet hükümetlerinin vergi gelirlerin nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 arttı.

Bakanlık, önemli artışın esas olarak, gelirlerin bir önceki yıla göre yüzde 190'dan fazla arttığı eyalet vergilerindeki tek seferlik etkiden kaynaklandığını söyledi.

Yayınlanan aylık rapora göre, nisan ayında toplam vergi gelirleri 64,08 milyar Euro’ya ulaştı.

Ocak-Nisan döneminde vergi gelirleri 2024 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 9,7 artarak 286,34 milyar euro oldu.

Raporda hem sanayi üretiminin hem de ihracatın son dönemde artış kaydetmesine rağmen vergi gelirlerini artıracak önemli itici güçlerin şimdilik beklenmediği belirtildi.

Bakanlık, "Özellikle uluslararası ticaret çatışmalarıyla ilgili belirsizliğin ekonomiye yük getirmesi muhtemeldir" dedi.

Rapora göre, vergi uzmanları 2025 yılında gelirlerin bir önceki yıla göre yüzde 3,7 artarak 893,3 milyar Euro’ya ulaşacağını öngörüyor.

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