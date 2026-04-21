Almanya'da yatırımcı beklentileri son 4 yılın en düşük seviyesinde!

Almanya'da ZEW Enstitüsü tarafından yayımlanan beklenti endeksi Nisan 2026’da -17,2'ye geriledi. Endeks, bir önceki ay -0,5 değerini alırken, Bloomberg anketinde ekonomistlerin beklentisi -5,8 olması yönünde oluşmuştu.

Mevcut koşulları izleyen gösterge -70,5 puan olan tahminlerden üzerinde gerileyerek -73,7 puan oldu. Önceki ay endeks eksi 62,9 değerini almıştı.

İşletmelerin enerji arzı endişeleri

ZEW Başkanı Achim Wambach İran savaşının Alman ekonomisi üzerindeki ekonomik sonuçlarının fiyat artışlarının ötesine geçtiğini belirterek “İşletmeler uzun vadeli enerji arzı kıtlığından endişe duyuyor ve bu da yatırımları caydırıyor ve hükümet teşviklerinin etkisini zayıflatıyor” yorumunu yaptı.

Almanya'da, kıtanın geri kalanı gibi, Orta Doğu'daki çatışmaların yol açtığı enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle enflasyonda sıçrama yaşandı ve piyasa beklentileri kötüleşti. Ekonomideki tahribatı değerlendiren Avrupa Merkez Bankası'nın 30 Nisan'daki toplantısında faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor.

Almanya'nın önde gelen araştırma enstitüleri de ekonominin birkaç ay önce tahmin edilenden daha düşük bir hızda büyüyeceğini öngörüyor. 2025'te gayri safi yurtiçi hasıla, iki yıllık daralmanın ardından sadece yüzde 0,2 oranında artış göstermişti.