Almanya'da yatırımcı güveni 6 ayın ardından düştü

Avrupa Ekonomik Araştırma Enstitüsü (ZEW) tarafından yayımlanan verilere göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde yatırımcı güveni, Silicon Valley Bank ile başlayan 'bankacılık krizi' etkisiyle 6 ayın ardından ilk defa geriledi.

Enstitü tarafından yayımlanan verilere göre ZEW ekonomik beklenti endeksi Mart ayında 28,1'den 13'e geriledi. Beklenti ise 15 olması yönüdeydi.

Cari koşullar endeksi ise Şubat ayındaki eksi 45,1 seviyesinden eksi 46,5'e geriledi. Beklenti eksi 44,3'tü.

ZEW Başkanı Achim Wambach uluslararası finans piyasalarının bankacılık sektöründeki kriz nedeniyle baskı altında olduğunu belirterek "Bankaların kârlılık beklentileri önemli ölçüde kötüleşti" yorumunda bulundu.