  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Almanya'da yatırımcı güveni ağustosta sert düştü
Takip Et

Almanya'da yatırımcı güveni ağustosta sert düştü

Almanya'da yatırımcı güveni, ağustos ayında ekonomik belirsizliklerin artmasıyla sert biçimde geriledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Almanya'da yatırımcı güveni ağustosta sert düştü
Takip Et

Almanya merkezli Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek döneme ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin ağustos ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Almanya’nın temmuzda 41,8 puan olan ZEW Ekonomik Güven Endeksi, ağustosta 19,2 puana geriledi. Böylece, endeks bir önceki aya kıyasla 22,6 puan azaldı.

Piyasa beklentileri endeksin 32,6 puan seviyesinde olması yönündeydi. Açıklanan verilerin, piyasa beklentilerinin çok altında gerçekleşmesi dikkati çekti.

Beklentiler, en son Temmuz 2022’de bu seviyede düşüş göstermişti.

Ülkedeki mevcut ekonomik duruma ilişkin değerlendirmeler de geriledi.

Mevcut Durum Endeksi ağustosta önceki aya göre 8,4 puan azalarak eksi 77,3 oldu. Almanya'da özellikle ihracatın yoğun olduğu sektörlere yönelik beklentiler zayıfladı.

Ekonomik beklentiler, belirsiz para politikası, ABD ekonomisinden gelen zayıf veriler ve Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanacağına dair artan endişelerden olumsuz şekilde etkilendi.

Rusya Merkez Bankası duyurdu: American Express’in lisansı iptal edildiRusya Merkez Bankası duyurdu: American Express’in lisansı iptal edildiEkonomi
İngiltere'de işsizlik düştüİngiltere'de işsizlik düştüKüresel Ekonomi
Küresel petrol arzı günlük 230 bin varil arttıKüresel petrol arzı günlük 230 bin varil arttıEkonomi

 

Küresel Ekonomi
ABD'de küçük işletmelerin ekonomiye güveni arttı
ABD'de küçük işletmelerin ekonomiye güveni arttı
Çin'de yuan cinsinden yeni krediler sert geriledi
Çin'de yuan cinsinden yeni krediler sert geriledi
İngiltere'de işsizlik düştü
İngiltere'de işsizlik düştü
İngiltere'de market enflasyonu aylar sonra yükseldi
İngiltere'de market enflasyonu aylar sonra yükseldi
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor