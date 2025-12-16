Almanya'da yatırımcı güveni aralıkta iyileşti

Almanya'da yatırımcılar, aralıkta yapısal sorunların devam ettiği ekonomi hakkında beklenenden "daha az karamsar" kaldı.

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin aralık sonuçlarını açıkladı.

Buna göre endeks, aralıkta önceki aya göre 7,3 puan arttı.

Kasımda 38,5 puan olan endeks, aralıkta 45,8 puan seviyesine çıktı. Piyasa beklentisi, endeksin aralıkta 38,4 puana düşmesi yönündeydi.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise aralıkta önceki aya göre 2,3 puan azalarak eksi 81 oldu.

Reform gündemi

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Üç yıllık ekonomik durgunluğun ardından ekonomik toparlanma için iyi bir görünüm ortaya çıktı. Genişlemeci maliye politikası, Alman ekonomisine yeni bir ivme kazandıracak." ifadelerini kullandı.

Alman ekonomisinde toparlanmanın hala kırılgan olduğunu aktaran Wambach, "Devam eden ticaret çatışmaları, jeopolitik gerilimler ve yatırım eksikliği ile başa çıkmak, 2026 yılında da reform gündeminde kalmaya devam edecek gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Alman hükümeti, ekonomiyi 2 yıllık durgunluktan çıkarmak için uzun süredir ihmal edilen yatırım alanlarındaki açıkları kapatmayı umarak, Mart 2025'te savunma ve altyapıya yönelik kamu harcamalarında artışı onaylamıştı.

Euro Bölgesi'nde endeks yükseldi

Bu arada, finansal piyasa uzmanlarının Euro Bölgesi'nin ekonomik gelişimi hakkındaki değerlendirmeleri kasımda iyileşti.

Söz konusu gösterge, aralıkta önceki aya göre 8,7 puan artarak 33,7 puana yükseldi.

Euro Bölgesi'ndeki mevcut ekonomik durum değerlendirmesi de aralıkta düştü. Mevcut Durum Endeksi, 1,2 puan gerileyerek eksi 28,5 puana indi.