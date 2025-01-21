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Almanya'da yatırımcı güveni ekonomiye paralel kötüleşti

Almanya'da yatırımcı güveni, tahminlerin üzerinde geriledi. Erken seçime ger sayım sürerken, Çin'le rekabet, imalat sektörünün zayıf seyri, otomotivdeki zorluklar, inşaat sektöründeki talebin de zayıflamasıyla ekonomiyi zorluyor.

Haber Merkezi
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Almanya'da yatırımcı güveni ekonomiye paralel kötüleşti
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Almanya'da yatırımcı güveni şubatta yapılacak erken seçimler öncesinde beklenenden daha fazla geriledi. Düşüş, ülke ekonomisinin durgunluktan çıkmasına yönelik şüpheleri artırdı.

ZEW beklenti endeksi, 15,1 olan beklentiye karşın ocakta 15,7'den 10,3'e geriledi.

Cari koşullar endeksi eksi 93,1'den eksi 90,4 yükseldi.

ZEW Başkanı Achim Wambach yaptığı açıklamada, "Özel hanehalkı harcamalarındaki eksiklik ve inşaat sektöründeki zayıf talep, Alman ekonomisini duraklatmaya devam ediyor. Eğer bu eğilimler bu yıl da devam ederse Almanya, Euro Bölgesi'ndeki diğer ülkelerin daha da gerisine düşecek” diye konuştu.

2024’te üst üste ikinci kez daraldı

Avrupa'nın en büyük ekonomisi 2024'te üst üste ikinci kez daralırken, 2025'e ilişkin tahminler de zayıf büyümeye işaret ediyor. Bundesbank 2025'te sadece yüzde 0,2'lik büyüme öngörüyor.

Temel sorun, Çin'den gelen artan rekabetin yanı sıra yüksek enerji maliyetleri ve yaşlanan işgücü gibi sorunlarla mücadele eden ülkede imalat sektöründeki kalıcı zayıflık olarak öne çıkıyor.

ABD'de yeniden Başkan seçilen Donald Trump'ın da özellikle Almanya'nın ihracatına darbe vuracak ek vergi planı da görünümü kötüleştiriyor.

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