Almanya'da yatırımcı güveninde toparlanma

Avrupa Ekonomik Araştırma Merkezi (ZEW) tarafından yapılan ankette Almanya'da yatırımcı güveninin Şubat ayında toparlanmaya devam ettiği belirtildi.

Enstitünün ekonomik duyarlılık endeksi Ocak ayında 16.9'dan 28.1'e yükseldi ve art arda beşinci aylık artışını kaydetti. Ekonomistlerin beklentisi verinin 22 gelmesi yönündeydi.

Almanya'daki ekonomik durum değerlendirmesi de üst üste dördüncü ayda artarak iyileşmeye devam etti. Endeks bir önceki aya göre 13,5 puan artarak -45,1 puana yükseldi. Son verilerle toparlanma sinyali veren gösterge hala negatif bölgede bulunuyor.

ZEW Başkanı Achim Wambach, mevcut durumun hala nispeten elverişsiz olarak değerlendirilmesine rağmen, ankete katılanların büyük bir bölümünün, Almanya'da ekonomik durumun altı ay içinde iyileşmesini beklediğini söyledi.

Wambach, "Geçen ay olduğu gibi, beklentilerdeki artışın izi, enerji ve ihracata yönelik sektörlerin yanı sıra ekonominin tüketici ile ilgili kısımlarında daha yüksek kar beklentilerine kadar uzanabilir." dedi.