Almanya'da yatırımcının morali beklentilerden daha hızlı toparlandı

ZEW Ekonomik Araştırma Enstitüsü, haziran ayındaki 47,5 puan olan ekonomik beklenti endeksinin, temmuz ayında 52,7 puana yükseldiğini bildirdi. Piyasa beklentisi endeksin 50,4 seviyesine çıkacağı yönündeydi.

ZEW Başkanı Achim Wambach, "Son iki ayda görülen güçlü iyileşmelerin ardından, katılımcılar arasındaki olumlu duygu daha da sağlamlaşıyor." dedi.

Mevcut ekonomik durum değerlendirmesinde de önemli artış yaşandı, gösterge -72 puandan -59,5 puana yükseldi.

Wambach, küresel ticaret politikasında son dönemde yaşanan çalkantıya rağmen ankete katılan uzmanların yaklaşık üçte ikisinin Alman ekonomisinin iyileşmesini beklediğini söyledi.

Wambach, ABD-AB gümrük tarifesi anlaşmazlığının hızlı bir şekilde çözülmesine yönelik umutların ve Alman hükümetinin planladığı acil yatırım programından gelebilecek potansiyel ekonomik teşviklerin genel hissiyatı şekillendirdiğini belirtti.

Parlamento geçen hafta şirketleri desteklemek ve bu yıldan 2029'a kadar durgun ekonomiyi canlandırmak için 46 milyar euroluk bir vergi indirimi paketini onayladı.

ZEW'in 7-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankete yaklaşık 200 analist ve kurumsal yatırımcı katıldı.