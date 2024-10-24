Almanya'da yüksek ücret artışları devam ediyor

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), çalışanların yüksek enflasyon nedeniyle kaybettikleri satın alma gücünün daha fazlasını geri kazanma çabalarının etkisiyle Almanya'da ücretlerin küçülen ekonomiye rağmen hızlı bir şekilde artmaya devam ettiğini söyledi.

Bundesbank verilerine toplu ücret sözleşmeleri Ocak ve Ağustos ayları arasında yıllık yüzde 6,2 arttı. Banka, halihazırda imzalanmış anlaşmalara dayanarak gelecek yılın son çeyreği için yüzde 4'lük bir ücret artışı öngördü.

Bundesbank, “Bu bulgular Almanya'da beklenen dezenflasyon sürecini temelden sorgulatmıyor. Ancak, verimlilik gelişmeleri ve şirketlerin kar marjlarının yanı sıra, işgücü piyasasının durumu da dezenflasyonun hızı ve kapsamı açısından büyük önem taşıyor” dedi.