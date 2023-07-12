Almanya’dan 6,6 milyar dolarlık vergi indirim paketi

Zor bir ekonomik dönemden geçen Almanya’da Maliye Bakanlığı şirketlere yılda 6 milyar euroluk (6,61 milyar dolar) vergi indirimi paketi sunmak için harekete geçti.

Alman iş dünyasının güven ve moralinin düşmesi, Avrupa ekonomisinin dinamosu konumundaki devasa ekonominin resesyondan kurtulmakta zorlanacağını gösteriyor.

“Ekonominin teşvike ihtiyacı var”

Maliye Bakanı Christian Lindner çarşamba günü sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı tweette "Ekonominin teşvike ihtiyacı var. Bu nadiren şimdiki kadar acil oldu" diye yazdı.

Vergi indirimi planı, Bakan Lindner'in yüksek enerji fiyatları ve külfetli bürokrasi nedeniyle cazibesini yitiren Almanya'yı daha rekabetçi hale getirmek için önerdiği “Büyüme Fırsatları Yasası” taslağının bir parçası olacak.

Kaynaklara göre taslak yasa, ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli işletmeleri hedefleyen toplam 50'ye yakın vergi politikası tedbiri içeriyor.

Söz konusu yasa taslağında Alman şirketleri iklimin korunmasına yatırım yapmaya teşvik etmek için de bir hüküm de yer alıyor.

Alman şirketler iklim dostu yatırımlar yapmaları halinde 2024-2027 yılları arasında belirli vergi avantajları sunulacak.

Lindner'in ekonomik paketi şirketlerin AR-GE çalışmaları için daha güçlü vergi teşvikleri de sağlıyor. Ayrıca şirketlerin diğer mali yıllardaki karlarından daha fazla zararı mahsup etmelerinin önünü açacak.