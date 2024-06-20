Almanya’dan Citigroup’a 13 milyon Euro ceza

Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin) açıklamasında, Citigroup’ta hisse altım satımı yapan bir çalışanın Mayıs 2022'de yanlış bir girişle borsada kargaşaya neden olmasının ardından bankaya 12,98 milyon avro para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, “Mayıs 2022'de Citigroup Global Markets Europe AG, alım satım sistemlerinin uygun alım satım eşiklerine ve limitlerine tabi olmasını sağlamak için uygun sistemlere ve risk kontrollerine sahip değildi. Yatırım hizmetleri firması ayrıca hatalı emirlerin iletilmemesini de sağlayamadı.” ifadeleri yer aldı.

İngiliz denetim kurumu, Finansal Yönetim Otoritesi de (FCA) Citigroup’a mayısta yetersiz kontroller nedeniyle 61,6 milyon sterlin ceza vermişti.