Almanya'dan dışa bağımlılığı azalmak için 2 milyar euroluk hamle

Almanya, yeşil teknolojiye geçiş için kritik hammaddelerin madenciliğini garanti altına almak amacıyla devlet fonunda 2 milyar Euro bütçe ayırmayı planlıyor.

Bloomberg'in haberine göre, hedef, bu hammedeler olan erişimi genişletmek ve Çin'e bağımlılığı azaltmak.

Almanya'nın garanti altına almak istediği hammaddeler arasında ise bakır, kobalt, lityum, silikon ve nadir toprak elementleri yer alıyor.

Bloomberg'e konu hakkında değerlendirme bulunan Almanya Ekonomi Bakanlığı sözcüsüne göre, Almanya hammadde fonu geliştirerek yurt içi ve yurt dışındaki hammadde projelerini destekleyecek.

Almanya Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün (DIW Berlin) bildirdiğine göre, Almanya hala bu kritik emtialarda diğer ülkelere, özellikle Çin'e büyük ölçüde bağımlı ve bu kalemlerde yüzde 90'ın üzerinde ithalat yapıyor.