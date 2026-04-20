Almanya'dan Gazprom'un iştiraki Sefe için özelleştirme adımı

Financial Times'a konuşan Sefe'nin İcra Kurulu Başkanı Egbert Laege, sermaye artırımı yoluyla 1,5 milyar ile 2 milyar euro arasında kaynak sağlamayı planladıklarını açıkladı. Elde edilecek fonların, altyapı varlıklarını işleten iş kolunu genişletmek amacıyla kullanılacağı belirtildi.

"Securing Energy for Europe" ifadesinin kısaltması olan ve daha önce Gazprom Germania adıyla faaliyet gösteren Sefe; doğal gaz depolama tesisleri ve boru hatları gibi varlıkların yanı sıra eskiden Gazprom Marketing & Trading olarak bilinen İngiltere merkezli ticaret birimini de bünyesinde barındırıyor.

Planlanan sermaye artırımı, Alman hükümetinin şirketteki yüzde 100'lük payının ilk kez seyreltilmesi anlamına gelecek. AB Komisyonu kuralları uyarınca hükümet, söz konusu hissenin en az yüzde 75'ini 2028 yılı sonuna kadar elden çıkarmak zorunda.

Laege, İran savaşının özelleştirme planlarına ek bir ivme kazandırdığını belirterek, Orta Doğu'dan sınırlı arz akışının güvenilir tedarikçilerin önemini ön plana çıkardığını ve gaz fiyatlarını yukarı çektiğini ifade etti. Şirketin Almanya'nın enerji güvenliğini yönetmek amacıyla kullanılan bir araç olma geçmişinin, bazı yatırımcı adaylarını süreç dışında bırakabileceği kaydedildi. Laege, Avrupa ve Almanya için arz güvenliği bakımından kritik bir dönemde bulunulduğu dikkate alındığında, hükümetin olası tercihleri ve kısıtlamalarının görüşüldüğünü aktardı.