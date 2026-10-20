Almanya'dan sanayiye temiz enerji desteği en az 1,5 milyar euro

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Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, hidrojen piyasasının gelişimini hızlandırmak amacıyla 10 maddeden oluşan yeni bir eylem planı hazırladı. Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche tarafından Berlin'de tanıtılan paket, hidrojenin üretiminden taşınmasına ve sanayide kullanımına kadar farklı alanları kapsıyor.

Bakanlık, hidrojen üretim maliyetlerinin fosil yakıtlara kıyasla yüksek kalmasının ve potansiyel alıcıların bu maliyetleri karşılamakta zorlanmasının piyasadaki büyümeyi yavaşlattığını belirtiyor. Yeni önlemlerle hidrojenin daha rekabetçi hale getirilmesi, altyapı yatırımlarının ihtiyaçlara göre planlanması ve sanayide talebin artırılması amaçlanıyor.

Şirketlere en az 1,5 milyar euroluk teşvik

Destek paketinin önemli bölümünü, iklim dostu üretim yöntemlerine geçmek isteyen sanayi şirketlerine yönelik finansman oluşturuyor. Hükümet, karbon farkı sözleşmeleri aracılığıyla hidrojen kullanan öncü sanayi projelerinin ek maliyetlerini 15 yıla kadar karşılamayı planlıyor.

Hidrojen projeleri için ayrılan en az 1,5 milyar euroluk kaynak kapsamında ilk ihalelerin 2027'de yapılması öngörülüyor. Talebin yüksek olması durumunda ayrılan bütçenin artırılması da mümkün olacak. Bu mekanizmayla şirketlerin daha düşük karbonlu üretime geçerken karşılaştıkları maliyet farkının azaltılması ve hidrojen için kalıcı bir müşteri tabanı oluşturulması hedefleniyor.

Gaz santralleri hidrojene dönüştürülecek

Almanya'nın planı, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz santrallerinin gelecekte hidrojenle çalışabilecek hale getirilmesini de kapsıyor. Toplam 4 gigavat kurulu güce sahip santrallerin dönüşümünün desteklenmesi planlanıyor. İlk aşamada 2027'de 2 gigavatlık kapasite için ihale yapılması ve bu santrallerin 2040'tan itibaren hidrojene geçmesi hedefleniyor. Diğer 2 gigavatlık kapasite için ise 2030-2032 döneminde ihale düzenlenmesi, bu santrallerin 2043'ten itibaren dönüştürülmesi öngörülüyor. Planın hayata geçirilmesi için gerekli yasal çerçevenin hazırlanması gerekiyor.

Düşük karbonlu çelik üretimine yeni destek

Hükümet, hidrojen talebini artırmak amacıyla çelik sektöründe de yeni bir pazar oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda açık deniz rüzgâr santrali ihalelerinde, yenilenebilir veya düşük karbonlu hidrojen kullanılarak üretilen çeliğe yönelik kriterler uygulanması planlanıyor.

Çelik üretimi, enerji yoğun sanayi kolları arasında yer aldığı için hidrojenin fosil yakıtların yerine kullanılabileceği alanlardan biri olarak görülüyor. Almanya'nın yaklaşımı, düşük karbonlu üretimi desteklerken hidrojen teknolojilerine yönelik sanayi yatırımlarını da teşvik etmeyi amaçlıyor.

Hidrojen boru hattı ağı genişletiliyor

Hidrojen piyasasının büyümesi için üretim ve tüketim merkezlerini birbirine bağlayan altyapının geliştirilmesi de planın temel başlıkları arasında bulunuyor. Bakanlığın verilerine göre, 2025 itibarıyla Almanya'da 500 kilometreden fazla ana hidrojen boru hattı faaliyette bulunurken yaklaşık 2 bin 200 kilometrelik hattın inşası sürüyor. Federal hükümet ile eyalet yönetimleri, hidrojen altyapısının genişletilmesi için önümüzdeki yıllarda toplam 4,2 milyar euro kaynak sağlamayı planlıyor.

Yeni altyapı yatırımlarıyla sanayi tesislerinin hidrojen kaynaklarına erişiminin kolaylaştırılması ve gelecekte oluşabilecek talebe hazırlık yapılması amaçlanıyor.

Almanya hidrojen ekonomisinde rekabet gücünü artırmak istiyor

Yeni teşvik paketi, Almanya'nın hidrojen piyasasında karşılaştığı maliyet ve talep sorunlarını aşmaya yönelik bir adım olarak öne çıkıyor. Üretim maliyetlerinin düşürülmesi, altyapının geliştirilmesi ve sanayide kullanım alanlarının genişletilmesi, hükümetin öncelikleri arasında yer alıyor.

Ancak teşviklerin etkisi, şirketlerin yatırım kararlarına, hidrojenin maliyetinde sağlanacak düşüşe ve yeni altyapının zamanında tamamlanmasına bağlı olacak. Almanya'nın açıkladığı plan, hidrojenin sanayi ve enerji sistemindeki payını artırmayı hedeflerken piyasanın beklenen hızda büyüyüp büyümeyeceği önümüzdeki yıllarda netleşecek.