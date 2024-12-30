  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Almanya'dan Suriye'ye 60 milyon euro değerinde destek
Takip Et

Almanya'dan Suriye'ye 60 milyon euro değerinde destek

Almanya, Suriye'deki "insani durumun iyileştirilmesi" amacıyla 60 milyon euro kaynak ayırdığını duyurdu.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Almanya'dan Suriye'ye 60 milyon euro değerinde destek
Takip Et

Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Suriye'de insani durumun iyileştirilmesi için 60 milyon euro gönderileceği kaydedildi.

Kalkınma Bakanı Svenja Schulze konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Suriye'de tarihi bir pencere açıldığını belirterek, "Olumlu bir gelişme için fırsat var ve şimdi bunu desteklemek için elimizden geleni yapmalıyız. Eğitim bunun için çok önemli bir alan. Gelecek neslin, farklı etnik grupların, kadın ve erkeklerin barış içinde ve eşit koşullarda bir arada yaşadığı bir Suriye'nin kurulmasına okullar karar verecek. Eğer gelişmeler doğru yönde ilerlerse, diğer alanlarda da daha fazlasını yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Suriye halkının insani durumunu "felaket" şeklinde niteleyen Schulze, "Neredeyse 14 yıldır süren iç savaşın ardından ülkenin büyük bir bölümü yıkılmış durumda. Nüfusun yüzde 90'ı yoksulluk içinde yaşıyor ve yardıma muhtaç durumda." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'den Ukrayna'ya 3,4 milyar dolarlık bütçe yardımıABD'den Ukrayna'ya 3,4 milyar dolarlık bütçe yardımıKüresel Ekonomi

 

MTV'de yeniden değerleme oranı belli oldu: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?MTV'de yeniden değerleme oranı belli oldu: Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
ABD'de bekleyen konut satışları, kasımda beklentinin üzerinde gerçekleşti
ABD'de bekleyen konut satışları, kasımda beklentinin üzerinde gerçekleşti
ABD'den Ukrayna'ya 3,4 milyar dolarlık bütçe yardımı
ABD'den Ukrayna'ya 3,4 milyar dolarlık bütçe yardımı
Alman KOBİ'ler ekonominin geleceği konusunda karamsar
Alman KOBİ'ler ekonominin geleceği konusunda karamsar
Fed, 2025'te para politikası stratejisini gözden geçirecek
Fed, 2025'te para politikası stratejisini gözden geçirecek
ABD'de kredi kartı temerrütleri 2010'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı
ABD'de kredi kartı temerrütleri 2010'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı
Çin'den alçak irtifa ekonomisi hamlesi
Çin'den alçak irtifa ekonomisi hamlesi