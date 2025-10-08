Almanya’dan Temu’ya soruşturma! Fiyatları etkilediği iddiasıyla inceleme başlatıldı
Alman Kartel Ofisi, Temu'ya tüccar fiyatlarını etkilediği gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Alman Kartel Ofisi, Çinli indirim e-ticaret platformu Temu'nun satıcıların fiyatlandırmasını etkileyip etkilemediğini incelemek üzere soruşturma başlattı.
Fiyatlandırmada dayatma olduğu şüphesi inceleniyor
Ofis başkanı Andreas Mundt, "Temu'nun Alman pazarındaki satıcıların fiyatlandırmasına yönelik kabul edilemez gereklilikler dayatabileceği şüphesini araştırıyoruz. Bu tür gereklilikler önemli rekabet kısıtlamaları oluşturabilir ve nihayetinde diğer satış kanallarında fiyat artışlarına yol açabilir" dedi.
Almanya'da soruşturma başlatıldı
Soruşturma, Almanya'da Temu olarak faaliyet gösteren Dublin merkezli Whaleco Technology Limited şirketine karşı açıldı.