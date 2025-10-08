  1. Ekonomim
Almanya'dan Temu'ya soruşturma! Fiyatları etkilediği iddiasıyla inceleme başlatıldı

Alman Kartel Ofisi, Temu'ya tüccar fiyatlarını etkilediği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Almanya’dan Temu’ya soruşturma! Fiyatları etkilediği iddiasıyla inceleme başlatıldı
Alman Kartel Ofisi, Çinli indirim e-ticaret platformu Temu'nun satıcıların fiyatlandırmasını etkileyip etkilemediğini incelemek üzere soruşturma başlattı.

Fiyatlandırmada dayatma olduğu şüphesi inceleniyor

Ofis başkanı Andreas Mundt, "Temu'nun Alman pazarındaki satıcıların fiyatlandırmasına yönelik kabul edilemez gereklilikler dayatabileceği şüphesini araştırıyoruz. Bu tür gereklilikler önemli rekabet kısıtlamaları oluşturabilir ve nihayetinde diğer satış kanallarında fiyat artışlarına yol açabilir" dedi.

 Almanya'da soruşturma başlatıldı

Soruşturma, Almanya'da Temu olarak faaliyet gösteren Dublin merkezli Whaleco Technology Limited şirketine karşı açıldı.

