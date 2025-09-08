  1. Ekonomim
Almanya'nın ABD'ye yönelik ihracatı temmuz ayında önemli ölçüde gerileyerek 2021'den bu yana en düşük seviyesine indi. Bu düşüş, sanayi üretimindeki toparlanmaya rağmen, ABD ile Avrupa Birliği arasındaki tarife endişeleriyle derinleşti.

Almanya'nın ABD'ye ihracatı 4 yılın en düşüğünde
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'nın ABD'ye mal ihracatı Temmuz ayında yüzde 7,9 düşüşle 11,1 milyar euroya geriledi. Bu, üst üste dördüncü aylık düşüşü işaret ederken, ihracat değeri Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyesine ulaştı ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,1 daha az gerçekleşti.

Genel ihracat yüzde 0,6 oranında azalırken, Çin ve İngiltere'ye yapılan ihracatta düşüşler kaydedildi. Buna karşılık, Avrupa Birliği içindeki diğer ülkelere yapılan mal ihracatı hafifçe arttı. 27 üyeli blok, Temmuz ayı sonunda ABD'ye yapılan mal ithalatında yüzde 15'lik bir tarife konusunda anlaşmıştı.

