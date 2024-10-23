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Almanya'nın borçlanma maliyeti yükselecek

UniCredit Research analistleri, Almanya'nın borçlanma maliyetlerinin çarşamba günkü 10 yıllık Bund ihalesinde bir önceki satışa kıyasla artmasını bekliyorlar.

Haber Merkezi
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Almanya'nın borçlanma maliyeti yükselecek
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Analistler, Euro Bölgesi tahvillerinde son dönemde görülen satışların getirileri yükselttiğini ve ihaleyi etkileyeceğini savunuyorlar.

Euro Bölgesi devlet tahvilleri muhtemelen bu hafta şimdiye kadar gözlemlenen satış baskısına maruz kalmaya devam edecek” değerlendirmesini yapan analistler, Almanya'nın Ağustos 2034 vadeli devlet tahvili ihalesinde getirinin bir önceki ihaleye göre yaklaşık 25 baz puan daha yüksek olacağını öngörüyorlar.

2 Ekim'de yapılan ihalenin ortalama getirisi yüzde 2,08 olmuştu. 10 yıllık Bund getirisi son olarak yüzde 2,30'dan işlem görüyor.

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