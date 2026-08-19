Almanya’nın borçlanma maliyetlerinde 15 yıllık rekor! Jeopolitik riskler finansal dengeleri zorluyor

Küresel tahvil piyasalarında süregelen volatilite, Avrupa’nın ekonomik lokomotifi Almanya’yı tarihi bir eşiğe taşıdı. Çarşamba günü gerçekleştirilen işlemlerde, 10 yıllık ve 30 yıllık Alman devlet tahvillerinin faizleri, son 15 yılın en yüksek seviyelerine tırmanarak piyasa beklentilerini yeniden şekillendirdi.

Güvenlik harcamaları ve borç sarmalı

Almanya Maliye Bakanlığı, borçlanma maliyetlerindeki bu keskin yükselişin ana kaynağı olarak Rusya-Ukrayna savaşı sonrası değişen güvenlik paradigmasını işaret ediyor. Çatışmanın tetiklediği savunma harcamaları ve enerji arz güvenliğini sağlamaya yönelik atılan adımlar, kamu maliyesi üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Hükümetin bütçe disiplinini koruma çabası, jeopolitik risklerin dayattığı maliyet şokları karşısında her geçen gün daha zorlu bir sınava tabi tutuluyor.

Sadece Almanya değil; ABD ve Japonya başta olmak üzere gelişmiş Batı ekonomilerinin tamamında, tahvil getirilerindeki tırmanış son derece agresif bir ivmeyle tavan yapmaya başladı. Küresel yatırımcıların yüksek getiri arayışıyla yeniden konumlandığı bu dönemde, Alman tahvilleri de bu genel piyasa dalgasından bağımsız kalamıyor. Artan devlet borcu, piyasalarda likiditeyi daraltırken, sermayenin daha yüksek risk-getiri profiline sahip enstrümanlara kaymasına neden oluyor.

Reel sektör ve hanehalkı baskı altında

Borçlanma maliyetlerindeki bu yapısal artış, sadece devlet bütçesini değil, doğrudan reel ekonomiyi de etkiliyor. Şirketlerin kredi erişim maliyetlerinin yükselmesi yatırım bütçelerinde kesintileri beraberinde getirirken, hanehalkı üzerindeki borç servisi yükü de tüketim iştahını frenliyor. Merkez bankalarının politika tercihlerini zorlaştıran bu tablo, önümüzdeki dönemde Avrupa genelinde stagflasyonist risklerin tekrar masaya gelmesine zemin hazırlıyor.