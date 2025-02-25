Almanya'nın bütçe açığı 119 milyar Euro'ya yükseldi

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı öncü verilere göre, 2024'te ülkenin kamu bütçesindeki açık, bir önceki yıla göre 15 milyar Euro artış kaydetti. Ülkenin kamu gelirleri, 2024'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,8 artarak 2 trilyon 12,9 milyar Euro, giderleri ise yüzde 5,3 yükselişle 2 trilyon 131,6 milyar Euro oldu.

Böylece federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe açığı, yaklaşık 118,8 milyar Euro olarak gerçekleşti. Kamu gelirlerinin 2024'te ilk kez 2 trilyon Euro sınırını aşması ise dikkati çekti.

En fazla açık 62,3 milyar Euro ile federal hükümetin oldu. Kamu gelirlerinin yarısından fazlasını oluşturan vergi gelirleri ve harçlar yüzde 3,5 arttı.

Artan vergi gelirleri sayesinde federal hükümet mali açığı bir önceki yıla göre 30,5 milyar Euro azaltmayı başarırken, eyaletlerin ve belediyelerin açıkları önemli ölçüde genişledi.

Eyaletler söz konusu dönemde 27,3 milyar Euro açık verdi. 16 eyaletin 2023'te bütçe açığı 9 milyar Euro olarak kayıtlara geçmişti.

Belediyelerdeki bütçe açığı da bir önceki yıla göre 7,6 milyar Euro artarak 18,6 milyar Euroya yükseldi. Sosyal sigorta sisteminde ise 2023'te 9 milyar Euroluk fazlanın ardından 2024'te 10,6 milyar Euro açık görüldü.

Almanya'da federal devlet, eyaletler, yerel yönetim ve sosyal güvenlik fonunu kapsayan kamu bütçesi açığı 2023'te 91,4 milyar Euro olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya, Kovid-19 salgını öncesi 8 yılda art arda bütçe fazlası vermişti.

Öte yandan, Almanya'da ekonominin toparlanması ve savunmaya daha fazla para harcanması yönündeki çağrıların ardından bu yıl da kamu bütçe açığının artması bekleniyor.