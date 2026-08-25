Almanya'nın büyümesi yukarı yönlü revize edildi

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Almanya ekonomisinin 2026 yılı ikinci çeyrek büyümesi yukarı yönlü revize edildi. Federal İstatistik Ofisi Destatis, fiyat, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayrisafi yurt içi hasılanın önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttığını açıkladı. İlk tahmin yüzde 0,2 büyümeye işaret ediyordu.

Yıllık büyüme de ilk tahmindeki yüzde 0,9'dan yüzde 1'e yükseltildi.

Büyümeyi ihracat destekledi

Destatis Başkanı Ruth Brand, Alman ekonomisinin yılın başında görülen büyüme ivmesini koruduğunu belirtirken, ilk çeyrekte olduğu gibi büyümenin başlıca ihracattaki olumlu gelişmeden kaynaklandığını söyledi.

Yeni veriler, toptan ve perakende ticaretin beklenenden daha güçlü seyrettiğini ve haziran dış ticaret verileriyle ihracat rakamlarının yukarı revize edildiğini gösterdi.

İkinci çeyrekte mal ve hizmet ihracatı bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 arttı, mal ihracatındaki yükseliş yüzde 2,6 oldu. Hizmet ihracatı değişmedi.

Toplam ithalat yüzde 1,5 yükselirken, mal ithalatında artış yüzde 2,1, hizmet ithalatında ise yüzde 0,3 olarak gerçekleşti.

Sabit sermaye yatırımları geriledi

Buna karşılık sabit sermaye yatırımları yüzde 0,2 geriledi. Makine ve ekipman yatırımlarındaki düşüş yüzde 1,4 olurken, inşaat yatırımları yüzde 0,1 arttı.

Hanehalkı ve kamu tüketimi de ayrı ayrı yüzde 0,1 yükseldi.

İmalat sektörünün katma değeri çeyreklik bazda yüzde 0,9 artarken, toplam brüt katma değer yüzde 0,4 büyüdü.

Yıllık bazda Almanya'nın GSYH'si ikinci çeyrekte yüzde 1 arttı. İhracat yıllık yüzde 3,7 yükselirken, mal ihracatındaki artış yüzde 5'e ulaştı. Toplam ithalat ise yüzde 2,5 arttı.