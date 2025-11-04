Almanya'nın Çin ile ticaret açığının rekora ulaşması bekleniyor

Reuters'in haberine göre, Germany Trade & Invest (GTAI) tarafından yapılan tahmin 2022'deki 84 milyar Euro'luk açığın aşılacağı yönünde.

GTAI bölgesel müdür yardımcısı Christina Otte "Bu bir dengesizlik ve kesinlikle bizim çıkarımıza değil" dedi.

Otte, ticaret dengesizliğinin bir yandan zayıf Alman ihracatından kaynaklandığını söyledi. Çin'e ihracat bu yıl yüzde 11'in üzerinde düşecek.

Otte, "Çin bir müşteri pazarı olarak kaymaya başladı. Bu yıl Çin muhtemelen İtalya'nın arkasında altıncı sırada yer alacak" dedi. Almanya sadece birkaç yıl önce ABD'nin ardından ikinci sıradaydı.

Çin'in ocak-eylül dönemi verileri, ABD'ye ihracatın yüzde 17 düştüğünü, Almanya'ya ihracatın ise yüzde 11 arttığını gösterdi.