Almanya'nın dış ticareti ekonomistleri şaşırttı

Almanya'nın ekim ayında ihracatı, takvim ve mevsimsellikten arındırılmış bazda Eylül 2025'e kıyasla yüzde 0,1 artarken, ithalat yüzde 1,2 düştü.

Ekonomistler ihracatın yüzde 0,2-0,5 aralığında düşmesini, ithalatın ise yüzde 0,2 artmasını bekliyorlardı.

Yıllık bazda hem ihracat hem ithalat arttı

Federal İstatistik Ofisi Destatis'in bildirdiğine göre, Ekim 2024 ile karşılaştırıldığında geçici verilere dayalı olarak ihracat yüzde 4,2, ithalat ise yüzde 2,8 arttı.

Takvim ve mevsimsellikten arındırma sonrasında Almanya, ekim ayında 131,3 milyar euro değerinde mal ihraç etti ve 114,5 milyar euro değerinde mal ithal etti. Dış ticaret dengesi böylece Ekim'de 16,9 milyar euro fazla verdi. Takvim ve mevsimsellikten arındırılmış fazla eylül ayında 15,3 milyar euro iken Ekim 2024'te 14,6 milyar euro olmuştu.

AB ülkeleriyle ticaret arttı

Takvim ve mevsimsellikten arındırılmış bazda Almanya, Ekim 2025'te Avrupa Birliği üye ülkelerine 76,3 milyar euro değerinde mal ihraç ederken, aynı dönemde bu ülkelerden 61,1 milyar euro değerinde mal ithal etti. Eylül 2025 ile karşılaştırıldığında AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 2,7, bu ülkelerden yapılan ithalat ise yüzde 2,8 arttı.

AB dışı ülkelere mal ihracatı Ekim ayında 55,1 milyar euro olurken, bu ülkelerden ithalat 53,4 milyar euro tuttu. Eylül ayı ile karşılaştırıldığında üçüncü ülkelere ihracat yüzde 3,3, bu ülkelerden ithalat yüzde 5,4 düştü.

ABD ve Çin'e ihracat azaldı

Ekimde en fazla ihracatı, mevsimsel ve takvim ayarlaması sonrası 11,3 milyar euro tutarındaki mal ihracatıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne yapıldı. Bu, eylüle göre yüzde 7,8'lik bir düşüşü temsil ediyor. Çin Halk Cumhuriyeti'ne ekim ayında ihracat, eylüle kıyasla yüzde 5,8 azalarak 6,3 milyar euroya geriledi.

Ekim ayında en fazla ithalat Çin Halk Cumhuriyeti'nden geldi. Takvim ve mevsimsellikten arındırılmış bazda oradan 13,8 milyar euro değerinde mal ithal edildi. Bu, bir önceki aya göre yüzde 5,2'lik bir düşüş oldu.