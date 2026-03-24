Almanya’nın enerji hattında yeni rota: Tek kaynaklı LNG dönemi kapanıyor mu?

Almanya, Rusya ile bağlarını kopardıktan sonra hızla inşa ettiği LNG altyapısında yeni bir aşamaya geçiyor. Mart ayındaki güncel sevkiyat verileri, Alman terminallerine giren gazın yüzde 90’ından fazlasının tek bir kaynaktan yani ABD’den gelmesinin stratejik bir kırılganlık yarattığını ortaya koyuyor. Enerji ithalatında oluşabilecek olası bir şoku engellemek adına, gaz ithalatçılarının portföylerini acilen genişletmesi gereken bir tablo söz konusu.

ABD bağımlılığına karşı çok sesli tedarik

Almanya’nın mevcut LNG ithalatının ezici çoğunluğunu ABD menşeli kargoların oluşturması, fiyat dalgalanmalarına karşı ülkeyi açık hedef haline getiriyor. Ekonomi yönetimi de mart ayında şirketlere ilettiği görüşlerde; Norveç, Hollanda ve Belçika gibi boru hattı ortaklarının yanı sıra küresel ölçekte Umman, Katar ve Türkiye üzerinden yapılacak yeni anlaşmalarla kaynak çeşitliliğinin artırılmasını istiyor. Bu adım, nisan ayı itibarıyla dolmaya başlayacak olan gaz depolarının daha güvenli ve rekabetçi fiyatlarla tahkim edilmesini amaçlıyor.

Orta Doğu’daki gerilim alarm verdiriyor

Tedarik rotalarındaki bu revizyon ihtiyacını tetikleyen bir diğer kritik unsur ise orta doğu’daki güncel çatışma ortamı. Mart ayı başında bölgedeki üretim tesislerine yönelik riskler ve Hürmüz Boğazı üzerindeki belirsizlikler, küresel LNG arzında ani daralma ihtimalini beraberinde getirdi. Almanya, bu riskleri minimize etmek adına sadece belirli koridorlara bağlı kalmak yerine, küresel LNG ağının her noktasından kargo alabilecek esnek bir kontrat yapısına geçilmesini önceliklendiriyor.

Resesyon baskısı ve enerji maliyetleri

Almanya ekonomisi için mart ayı verileri, sanayi üretiminde enerji maliyetleri kaynaklı bir yavaşlamaya işaret ediyor. 2026 büyüme tahminlerinin yüzde 1’in altına inmesi, enerji fiyatlarındaki istikrarın önemini bir kez daha gösteriyor. Ekonomi yönetimi de nisan ayında devreye girecek yeni depolama hedefleri öncesinde şirketlerin uzun vadeli ve çeşitli kaynaklara dayalı anlaşmalara yönelmesini, hem arz güvenliği hem de sanayinin rekabet gücü için hayati bir sigorta olarak görüyor.